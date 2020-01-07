شاهد.. سما المصري تتحول الى “سواقة توكتوك”: “مين هيركب؟”

كتب امير فتحي في الثلاثاء 7 يناير 2020 05:52 صباحاً - تواصل الفنانة سما المصري، إثارة الجمهور، بإطلالاتها المختلفة التي تتراوح بين الحجاب والنقاب وصولا الى المايو والتركيز على ابراز مناطق معينة من جسدها.
وفي جديدها، نشرت سما المصري هذه المرة مقطع فيديو، عبر حسابها على انستغرام ظهرت فيه وهي تسوق توكتوك.
وكتبت سما المصري، على الفيديو: “مين هيركب؟؟ العبايه اللي بتحرض علي الفسق اهي..هههه.. خلاص سيبنا الفن لأهل الفن وقررت اسوق توكتوك…سواقه توكتوك مزه مزه..شبحححح”.
يذكر ان التوكتوك مركبة نارية ذات ثلات عجلات، تستخدم غالبا كوسيلة للانتقال بالأجرة وينتشر التوكتوك بكثرة في البلاد الآسيوية ولا سيما في البلاد العربية وخصوصاً في العراق و مصر و السودان .
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