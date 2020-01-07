كتب امير فتحي في الثلاثاء 7 يناير 2020 05:52 صباحاً - نشرت الراقصة صافيناز مقطع فيديو جديد لها بعيدا عن الرقص هذه المرة ولكن دون ان تبتعد عن الاثارة.
فقد ظهرت صافيناز في الفيديو بالبيجاما وهي تحمل قطعة من الشوكولاتة السويسرية السوداء وتأكلها بطريقة مثيرة حيث كانت تمررها على شفاهها قبل ان أكلها.
واكتفت صافيناز بالعليق على الفيديو قائلة: “احب الشوكولاتة”.
يذكر أن صافيناز أحيت عددا من الحفلات بمناسبة العام الجديد ببعض فنادق القاهرة والجيزة.
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. صافيناز تأكل الشوكولا بطريقة مثيرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.