شاهد.. صافيناز تأكل الشوكولا بطريقة مثيرة

كتب امير فتحي في الثلاثاء 7 يناير 2020 05:52 صباحاً - نشرت الراقصة صافيناز مقطع فيديو جديد لها بعيدا عن الرقص هذه المرة ولكن دون ان تبتعد عن الاثارة.

فقد ظهرت صافيناز في الفيديو بالبيجاما وهي تحمل قطعة من الشوكولاتة السويسرية السوداء وتأكلها بطريقة مثيرة حيث كانت تمررها على شفاهها قبل ان أكلها.

واكتفت صافيناز بالعليق على الفيديو قائلة: “احب الشوكولاتة”.

يذكر أن صافيناز أحيت عددا من الحفلات بمناسبة العام الجديد ببعض فنادق القاهرة والجيزة.