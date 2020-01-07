فجر السعيد بالحجاب في الحرم المكي.

كتب امير فتحي في الثلاثاء 7 يناير 2020 05:52 صباحاً - نشرت الاعلامية الكويتية فجر السعيد صورة جديدة لها عبر حسابها على انستغرام ظهرت فيها بالحجاب في الحرم المكي. وعلقت فجر السعيد على الصورة قائلة: “الحمدلله ياااااارب إني قدرت أعتمر وآنا بصحه وعافيه بفضلك يا كريم يا عظيم يا الله”. F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);"> F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);">

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