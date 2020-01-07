برومو فيلم لص بغداد لمحمد إمام يحقق مليون مشاهدة فى 7 ساعات

الثلاثاء 7 يناير 2020

حقق البرومو الرسمى لفيلم "لص بغداد"، للنجم محمد إمام إنتاج سينرجى فيلمز مليون مشاهدة عقب طرحه منذ 7 ساعات على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، وذلك استعدادا لطرح الفيلم فى دور العرض السينمائية يوم 22 من شهر يناير الحالى للمنافسة فى موسم إجازة منتصف العام الدراسى، وسيطر على البرومو مشاهد الأكشن والمطاردات التى تم تنفيذها بشكل مختلف وجديد تماماً على السينما المصرية، كما لم يخلو البرومو من الكوميديا.



فيلم "لص بغداد" بطولة محمد إمام، فتحى عبد الوهاب، ياسمين رئيس، أمينة خليل، محمد عبد الرحمن توتة، صلاح عبد الله، أحمد رزق الذي يظهر كضيف شرف على الأحداث، والفيلم تأليف تامر إبراهيم، وإخراج أحمد خالد موسى وتدور أحداثه فى إطار أكشن يتخلله العديد من المواقف الكوميدية، حول مغامرة كوميدية تقع عندما يهم أبطال الفيلم البحث عن كنز مفقود.

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"لص بغداد" يسجل التعاون الثانى بين "سينرجى فيلمز" ومحمد إمام بعدما قدما سوياً فيلم "ليلة هنا وسرور" العام قبل الماضى وحصد أكثر من 35 مليون جنيه، وشارك فى بطولته ياسمين صبرى وفاروق الفيشاوى ومحمد عبد الرحمن وبيومى فؤاد ومحمد سلام ورحاب الجمل وتأليف مصطفى صقر ومحمد عز وإخراج حسين المنباوى.

وفى سياق آخر يغيب محمد إمام عن الدراما فى شهررمضان المقبل بعدما قدم العام الماضى مسلسل "هوجان" الذى شارك فى بطولته كريم محمود عبدالعزيز، وصلاح عبدالله، ورياض الخولى، وعايدة رياض، وأوس أوس، وميرنا نورالدين، وعارفة عبدالرسول، وأسماء أبواليزيد، وهاجر أحمد، من تأليف محمد صلاح العزب، وإخراج شيرين عادل، وإنتاج شركة "سينرجى".