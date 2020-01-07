منصة بث عربية تعرض المسلسل الأميركي "رامي"









اسماء السيد - ""الخليج 365"" من بيروت: أعلنت WAVO، منصة البث التابعة لشبكة OSN، عن شراء حقوق البث الحصرية في الشرق الأوسط للعمل العربي الأميركي الكوميدي "رامي"، الذي أنتجته شركة ’هولو‘ وفاز بجائزة ’غولدن غلوب‘ واستحسان النقاد.

ويروي العمل الذي يحاكي أعمال السيرة الذاتية، تجربة رامي، الشخصية الرئيسية، كشاب مسلم أميركي يعيش في ولاية نيوجيرسي والصراع الذي يعيشه بين العقلية المحافظة لوالديه المصريين المهاجرين إلى الولايات المتحدة بعقليتهما وعادات المجتمع الغربي. فينطلق في رحلةٍ يتعرف من خلالها على التحديات التي تواجه الفرد الذي يقع ضحية التناقضات بين سلوك المجتمع المحافظ والتفكير المتحرر للجيل الجديد.

وتولى "يوسف" الذي أصبح نجماً عالمياً كتابة هذا المسلسل وتقديمه، كما يلعب دور البطولة فيه، فضلاً عن كونه المنتج المنفذ. كما ساهم والداه في تأليف العمل لعرض تجربة المهاجرين العرب المسلمين في الولايات المتحدة. وحقق المسلسل في موسمه الأول نجاحاً كبيراً، حيث حصد جائزة ’غولدن غلوب‘، ما دفع القائمين عليه لإنتاج موسم ثاني مكوّن من 10 حلقات من المقرر أن تُعرض على WAVO في ربيع عام 2020.

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ولد رامي في الولايات المتحدة الأميركية لأبوين مصريين، واشتهر اسمه أول مرة في عام 2017 عندما شارك في فقرة العروض الكوميدية بالبرنامج الحواري الشهير ’ذا ليت شو‘ (The Late Show) الذي يقدمه ستيفن كولبرت. وتابع مسيرته المهنية في مجالات التمثيل والإخراج وتقديم العروض الكوميدية الحية، وشارك بأدوارٍ هامة في الموسم الثالث من مسلسل ’مستر روبوت‘.

مرقص

وفي تعليقه على الموضوع، قال عماد مرقص، الرئيس التنفيذي لشؤون المحتوى لشبكة OSN: "يسلط عرض مسلسل ’رامي‘ على منصة WAVO الضوء على سعينا لتقديم محتوى هادف ينال إعجاب الجيل الشاب في منطقتنا. يساهم العمل في طرح مفهوم جديد على الشاشة من خلال استعراض العديد من التحديات اليومية التي تواجه أبناء الجيل الشاب".

هذا وتقدم منصة WAVO أول عرض كوميدي لرامي من إنتاج شبكة ’إتش بي أو‘ والذي يحمل عنوان "مشاعر"، يشارك خلاله العديد من التجارب الحقيقية التي تعرّض لها في حياته ككوميدي وكاتب وممثل ومخرج مصري أميركي. كما يناقش العديد من الأفكار الخاصة به كقصة هجرة والده وحبه الشديد لليبرون جيمس، وما إذا كانت الكلاب حقاً أفضل صديق للإنسان.

يمكن مشاهدة هذا المحتوى بدون حذف مشاهد والخالي من الإعلانات الترويجية مع ترجمة باللغتين العربية والإنكليزية على تطبيق WAVO عبر الأجهزة اللوحية والهواتف والشاشات الذكية العاملة بنظامي ’أندرويد‘ و’آبل‘ ومتصفحات الإنترنت، كما يمكن استخدامه عبر خدمات البث التلفزيوني من الهواتف الذكية مقابل 4.99 دولار أمريكي في الشهر.