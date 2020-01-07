بالصور- نرمين الفقي بصحبة "دولفين": "وقعت في حبهم"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نشرت الفنانة نرمين الفقي صورًا، عبر حسابها في موقع "انستجرام"، من أحدث جلسة تصوير خضعت لها.

وظهرت نرمين في الصور وهي تلعب مع "دولفين" داخل حمام سباحة، وعلقت: "وقعت في حب الدولفين، الله على جمالهم".

وشاركت الفقي مؤخرًا، في حكاية "ما يطلبه المستمعون" ضمن مسلسل "نصيبي وقسمتك 3"، بطولة إيهاب فهمي، ميدو عادل، رانيا محمود ياسين، ومن تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج أكرم فريد.