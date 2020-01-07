كريم فهمي يبعث رسالة رومانسية إلى زوجته

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

أرسل الفنان كريم فهمي رسالة لزوجته دانيا البناوي، من خلال نشر صورة تجمعهما عبر حسابه بموقع "انستجرام".

وعلق فهمي على الصورة: "قلبك مليء بالحب والحنان، يدك دائمًا رعاية، أنا محظوظ إنك زوجتي".

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وتزوج الفنان كريم فهمي، من دانيا البناوي عام 2015، وأنجب منها 3 بنات هن "ناعومي، كاميليا، وجميلة".

ويشارك الفنان كريم فهمي في بطولة "ديدو"، مع أحمد فتحي وحمدي الميرغني ومحمد ثروت وهدى المفتي وغيرهم، ومجموعة من ضيوف الشرف منهم أحمد فهمي وهشام ماجد وشيكو وحجاج عبدالعظيم، من إنتاج كريم السبكي ومحمد أحمد السبكي، ومن سيناريو وحوار كريم فهمي، وإخراج عمرو صلاح.