- 1/2
- 2/2
محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:
أرسل الفنان كريم فهمي رسالة لزوجته دانيا البناوي، من خلال نشر صورة تجمعهما عبر حسابه بموقع "انستجرام".
وعلق فهمي على الصورة: "قلبك مليء بالحب والحنان، يدك دائمًا رعاية، أنا محظوظ إنك زوجتي".
وتزوج الفنان كريم فهمي، من دانيا البناوي عام 2015، وأنجب منها 3 بنات هن "ناعومي، كاميليا، وجميلة".
ويشارك الفنان كريم فهمي في بطولة "ديدو"، مع أحمد فتحي وحمدي الميرغني ومحمد ثروت وهدى المفتي وغيرهم، ومجموعة من ضيوف الشرف منهم أحمد فهمي وهشام ماجد وشيكو وحجاج عبدالعظيم، من إنتاج كريم السبكي ومحمد أحمد السبكي، ومن سيناريو وحوار كريم فهمي، وإخراج عمرو صلاح.
كانت هذه تفاصيل خبر كريم فهمي يبعث رسالة رومانسية إلى زوجته لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.