مصدر يوضح الحالة الصحية لزوج نانسي عجرم.. وحقيقة "السارق القتيل"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- بهاء حجازي:

قال نهاد الهاشم، شقيق الدكتور فادي الهاشم زوج الفنانة نانسي عجرم، إن شقيقه في المستشفى، لأنه تعرض لضغط عصبي، ففضل الأطباء حجزه للعلاج والراحة، موضحًا أنه سيخرج الثلاثاء.

وأضاف الهاشم، في تصريحات لبرنامج "القاهرة اليوم" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي، على قناة العربية الحدث، أنه لا صحة لكل الأخبار المتداولة عن أن السارق (القتيل)، كان يعمل في منزل نانسي عجرم، ولا يوجد أي علاقة بينه وبين الفنانة اللبنانية أو زوجها، وبالفحص تبين أن السارق كان يعمل في منطقة بعيدة عن المنزل، وكسر الإقامة الخاصة به.

وتعرضت فيلا الفنانة اللبنانية نانسي عجرم في نيو سهيلة بلبنان للاقتحام فجر الأحد، من قبل أحد الأشخاص بغرض السرقة، حسب التحقيقات الأولية.

وأشارت التحقيقات إلى أن زوجها فادي الهاشم قتل الجاني، دفاعًا عن النفس وعن أسرته، بعد التأكد من مهاجمة السارق للمنزل وهو مسلح.