فيديو: بسمة بوسيل تتحدث عن منعها لزوجها تامر حسني من التعاون مع مي عز الدين

أكدت بسمة بوسيل، زوجة المطرب تامر حسني أنّها لا تتدخّل إطلاقاً في خيارات زوجها الفنية، وأضافت في تصريحات لبرنامج " The Insiderبالعربي"، أنها ليست السبب في استبعاد الفنانة مي عز الدين من بطولة فيلم تامر حسني الجديد "مش أنا" وترشيح الفنانة حلا شيحة بدلاً منها، لوجود خلافات بينهما كما أشيع.

ووصفت بسمة الفنانة مي عز الدين بالصديقة الطيوبة الحبوبة، وقالت إنّ عدم وجود تواصل بينهما في الفترة الأخيرة دفع البعض لاختراع شائعة وجود خلافات.

تابعت مؤكدة إنها لا تملك اختيار شخصيات بطلات أفلام تامر حسني، مضيفة أنها تتمنى النجاح لأفلامه: "إذا كانت مي عز الدين هي الفنانة المناسبة لأداء الشخصية، فمن المستحيل أن تستبدل، فأنا حريصة كل الحرص على نجاح أعمال تامر".

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وأضافت بسمة، أن البعض خلط بين فيلمه الجديد "مش أنا"، وبين الفيلم الذي من المفترض تقديمه مع مي عز الدين، وأوضحت إن فيلم تامر مع مي تم تأجيله، وهو ما جعل تامر يبدأ في تصوير فيلم آخر.

من جهة ثانية، أعربت بوسيل عن استيائها من الشائعات التي تحيط بها على مواقع التواصل الاجتماعي، موضحة أنها تتجاهل كل الشائعات، لأن الناس على مواقع التواصل الاجتماعي تتحدث بدون معرفة حقيقية، لما يحدث على أرض الواقع.