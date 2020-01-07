عبادي الجوهر يشكر القائمين على "عباديات".. ويتفاجأ بهديةٍ غير متوقَّعة

شكر الفنان السعودي عبادي الجوهر المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه، على الحفلة التي تم تنظيمها تكريماً له تحت عنوان "عباديات"، كذلك شكر الجمهور الذي حضرها، وشركة Benchmark التي نظَّمتها.

وقال الجوهر في تغريدةٍ، نشرها على حسابه الرسمي في موقع تويتر: "شكراً معالي المستشار تركي آل الشيخ، شكراً للجمهور الغالي، شكراً للشركة المنظِّمة Benchmark، أكرمتموني بحبكم في ليلة وفاءٍ".

وتفاجأ الجوهر خلال الحفلة، التي حضرها نحو سبعة آلاف شخصٍ، وجرت في مسرح أبو بكر سالم ضمن فعاليات "شتاء الرياض"، بهديةٍ غير متوقَّعة، قدَّمتها له الهيئة العامة الترفيه عبارةٌ عن عودٍ من الخشب النادر والذهب.

وقال مقدمو الحفلة: إن "هذا العود مصنوع من نوع نادر جداً من الأخشاب على مستوى العالم، ومن تصميم إليا خوري، ومن ماركة فارو ترونز".

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عباديات

وأشاروا إلى أن "العود زُيِّن بإكسسوارات من الذهب الخالص عيار 21، لأنه سيُهدى إلى شخصٍ من ذهب، ودوِّن عليه كلمة عبادي بالذهب، واستغرق العمل عليه 16 ساعة يومياً على مدار أسبوعين بالنسبة إلى الإكسسوارات فقط"، مؤكدين أن "هذه القطعة الفريدة من نوعها، صُنعت بشكل خاص لأبي سارة".

من جهتها، قالت سارة عبادي الجوهر، ابنة الفنان عبادي، في تسجيل مصوَّر، عُرِضَ أثناء الحفلة: إن "والدي رجلٌ مرتبط بأسرته، وهو إنسان عطوف وحسَّاس جداً، علَّمنا الكثير، وأهم ما تعلَّمناه منه حبُّ الناس، وتمنِّي الخير للجميع، والكرم، كما أنه رجل محافظٌ في تربية بناته". واختتمت حديثها باكية: "أجد أبي أعظم رجل في العالم".

وكانت إدارة موسم الرياض قد كشفت عن رغبتها في إقامة "ليلة عباديات" تكريماً للفنان السعودي القدير عبادي الجوهر ضمن "ليالي الأساطير"، الجمعة 3 يناير، على مسرح أبو بكر سالم، تحت رعاية الهيئة العامة للترفيه.