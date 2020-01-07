أصيل أبو بكر وأحلام يلتيقان في سمرات شتاء الرياض

كشف المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه السعودية، عن تنظيم ليلة فنية ساهرة ضمن "سمرات شتاء الرياض"، تجمع كلاً من الفنانة أحلام، والفنان أصيل أبو بكر، في 7 يناير الجاري، في محمية الملك خالد الملكية المعروفة بـ "متنزه الثمامة البري".

ومن المقرَّر أن تُقدِّم أحلام خلال الحفلة مجموعةً كبيرة من أغانيها المميزة التي حققت نجاحات كبيرة خلال مشوارها الفني.

وكانت أحلام قد أطلقت أخيراً في موقع "يوتيوب" أغنيتها الجديدة "أنا ما أدري عن الناس"، من كلمات بدر بن عبدالمحسن، وألحان الموسيقار طلال، وتوزيع يحيى الموجي، وإشراف عام خالد أبو منذر، ومكساج جاسم محمد، وسيُطرح العمل خلال أيامٍ قليلة عبر مجموعةٍ من القنوات الفضائية والإذاعات العربية.

أصيل أبوبكر

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وكشفت الفنانة الإماراتية عن سعادتها البالغة بتقديم "أنا ما أدري عن الناس"، خاصةً أنها تحمل بصمات الموسيقار طلال، والشاعر بدر بن عبدالمحسن، مؤكدةً حماسها الشديد لتقديم الأفضل دائماً من خلال تجارب فنية رائعة، مع حرصها في أغانيها وأعمالها الفنية على "أن تسير على الخطوط التي لم يسر عليها أحدٌ من قبلها".

ولفتت أحلام إلى أن الأغنية الجديدة تحمل عديداً من الأفكار الموسيقية الشرقية المتجددة، التي تكشف مساحات جديدة في صوتها، مع الكلمات الرشيقة، متمنيةً أن تنال إعجاب الجمهور.

يذكر أن عام 2019، الذي انتهى قبل أيامٍ، شهد نجاحاتٍ كبيرة لأحلام، حيث أحيت سلسلةً من أضخم الحفلات، أبرزها حفلاتها في السعودية، والإمارات، وعُمان، كما شاركت في الموسم الثاني على التوالي في لجنة مدربي برنامج "ذا فويس" مع الفنانين راغب علامة، سميرة سعيد، ومحمد حماقي.

في حين، حظي الفنان أصيل أبو بكر بتوهجٍ فني كبير، وقدَّم عطاءً غير مسبوق في العام الماضي، إذ بدأ 2019 بالمشاركة في أول موسم من "مواسم السعودية"، وهو "موسم الشرقية"، كما أثبت حضوره في مواسم أخرى، منها "موسم عسير".