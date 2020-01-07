محامي فادي الهاشم: القتيل لم يكن يعمل في الفيلا وفادي قتله ب١٦ رصاصة

نفى محامي الدكتور فادي الهاشم، غابي جرمانوس، ما أشيع عن معرفة مسبقة بين فادي والشاب الذي قتله بعد أن اقتحم فيلته.



وأكد جرمانوس في حديث للإعلامي طوني خليفة عبر شاشة تلفزيون " الجديد"، أن ما قيل عن أن الشاب كان يعمل في فيلا فادي وزوجته نانسي عجرم غير صحيح.



وعن وضع موكله القانوني، قال إن العائلة تتفهم توقيف فادي، وأن التحقيقات معه لا تزال مستمرة.



وعما اوضحته الكاميرات من معرفة مسبقة بين القتيل وفادي، قال المحامي إن فادي شخصية عامة والشاب كان يعرف إلى بيت يدخل.



كما اشار إلى أن التحقيقات أوضحت أن الشاب تسلل إلى الفيلا وجلس في الحديقة ساعات إلى أن غادر الضيوف ليقتحم الفيلا.



وعن حقيقة ما قيل عن أن فادي أطلق ١٦ رصاصة على القتيل، أوضح المحامي أن فادي لو كان يملك مئة طلقة لأطلقها لأنه كان مصابا بحالة خوف شديد بعد محاولة دخول الشاب إلى غرفة بناته.

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وكان البرنامج قد تلقى اتصالات من خال القتيل ووالديه، الذين اكدوا أنه أخبر زوجته أنه ذاهب لتحصيل حقه، وأكدوا أنه كان يعمل في حديقة فيلا نانسي.

علامات استفهام

وكان موقع "جسر " السوري الإخباري، قد كشف تفاصيل جديدة في قضية قتل لص على يد زوج الفنانة نانسي عجرم في لبنان، مؤكدا نقلا عن أشخاص على صلة بالقتيل أنه كان يعمل في منزل نانسي ولم يتقاض مستحقاته.



،وذكر الموقع نقلا عن اشخاص في قرية القتيل، أن هذا الأخير واسمه محمد حسن الموسى يبلغ من العمر 30 عاما من قرية "بسقلا" بمحافظة إدلب السورية، كان يعمل في حديقة فيلا نانسي عجرم، وذو سمعة جيدة، وأنه كان لديه مستحقات مالية نظير عمله كبستاني في الحديقة.

وأشار الموقع من خلال تصريحات نقلها من أسرة وسكان قريته، إلى أنه طلب مقابلة الطبيب فادي الهاشم زوج نانسي أكثر من مرة لكي يشكو له بأنه لم يأخذ مستحقاته، ومنها يوم مقتله الذي ظل ينتظره فيه لمدة 5 ساعات ورفض فادي مقابلته لتواجد ضيوف في منزله.

وأشار أهل الموسى، إلى أنه قد يئس من الحصول على أمواله لكونه سوري فقير يعمل لدي فنانة لديها علاقتها ونفوذها في لبنان.

وأضافوا أن الموسى، لم يهرب حتى حين اكتشف أمره والحراس لم يتحركوا تجاهه لكونهم يعرفونه جيدا، والتأكيد على صحة أقوالهم هو الحديث الذي صار بينهم وكشفته كاميرات المقابلة، حيث قال الموسى فيه: "عمول معروف أستاذ فادي وهات المصاري"، ما يدل على معرفة مسبقة بينهما، إذ لا يوجد سارق سيقول لضحيته "أستاذ".