فيديو صادم: هذا ما فعلته جويل مردينيان بوجهها

صدمت خبيرة التجميل اللبنانية جويل مردينيان جمهورها بنشر فيديو لها وهي تقوم بحلق وجهها بواسطة الشفرة!



وظهرت جويل بالفيديو وهي تصوّر نفسها أثناء حلق وجهها بالشفرة وتقوم بالتحدث مع الناس في الوقت نفسه، كاشفة أنها منذ حوالي الـ 13 عامًا تقوم بهذا الأمر، لكنها تخفيه عن أقرب الناس إليها حتّى زوجها.



وقالت إنها قررت الكشف عنه لتشجّع الفتيات اللواتي يحلقن وجههن في السر على التصالح مع الموضوع، وأنها تفعل مثلهن.



وأوضحت مردينيان أن الكثير من النساء يعانين من الشعر الزائد في الوجه، وهذا أمر طبيعي ويتعلق بعوامل هورمونية، وأنها في عمر الـ 44 تصالحت مع نفسها، وأصبح لديها ثقة بالنفس كافية للإفصاح عن هذا الموضوع، وأشارت إلى أن قيامها بحلق وجهها لا يؤثر على أنوثتها حيث قالت: "ما زالت إمرأة".



فيديو جويل لاقى الكثير من التعليقات الإيجابية التي أشادت بجرأتها وثقتها العالية بنفسها، وقد حصل الفيديو على حوالي 200 ألف مشاهدة بعد ساعة من نشره.

شاهدوا الفيديو هنا

مع أم ضد حلاقة شعر الوجه للسيّدات؟

تعاني الفتيات ذوات البشرة الحسّاسة التي يرافقها ظهور الشعر على الوجه من مشكلة مزدوجة، فهنّ لا يستطعن إزالته بواسطة الشمع أو الليزر كون بشراتهنّ لا تتقبل هذا النوع من إزالة الشعر. لذلك ننصح البعض بإزالته باستخدام الشفرة ، أيْ حلاقة الوجه!

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تتمّ إزالة الشعر عن الوجه بأسلوب الحلاقة للسيّدات باستخدام شفرة خاصّة لا تشبه شفرة حلاقة الرجال، فهي حادّة كفاية لتحلق الشعيرات عن الوجه لكنّها ليست مسنّنة بشكل كبير حتى تتسبّب بالجروح. كما أنّها تمتاز بشكلها اللّطيف وألوانها الأنثويّة.

تستخدم بعض الفتيات هذه التقنيّة التقليديّة مرّتين في الأسبوع، مع الملاحظة بأنّ البشرة أصبحت أنعم وأن الماكياج عند تطبيقه بدا أفضل بعد حلاقة الوجه، والأهمّ هو التخلّص من هذا الشعر المزعج.

كيفيّة حلاقة شعر الوجه

العمليّة بسيطة، فكلّ ما تحتاجينه هو أن تكون بشرتكِ جافّة وخالية من الماكياج ولن تحتاجي لكريم الحلاقة، فقط احضري الشفرة وضعيها بحيث تكون مائلة على بشرة الوجة بزاوية 45 درجة، ابدأي بتطبيق ضربات خفيفة وقصيرة على الوجه، وقد تحتاجين لحلاقة كلّ منطقة من الوجه لأكثر من مرّة وبعدّة ضربات قصيرة.

احرصي على شدّ بشرة الوجه أثناء هذه العمليّة، كما عليكِ بأن ترطّبيها مباشرة.

قد تضطّرين لاستخدام هذه الطريقة مرّة أو اثنتين خلال الأسبوع في حال كان شعر وجهكِ ينمو بسرعة كبيرة، لكن احرصي على عدم استخدامها يوميّاً كي لا تتأذّى بشرتكِ.

في النهاية يبقى الخيار مفتوحاً امام الفتيات لاختيار الطريقة الفضلى لإزالة الشعر عن الوجه.. فماذا عنكِ؟