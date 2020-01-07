شكرا لقرائتكم خبر عن نبيلة عبيد: اتجوزت عاطف سالم وأنا فى أولى ثانوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الفنانة نبيلة عبيد إنها تزوجت من المخرج عاطف سالم وهى فى الصف الأول الثانوى وعمرها كان حوالى 16 عاما، وكان ذلك قبل فيلم "رابعة العدوية" وأن سبب موافقة أهلها على زواجها رغم صغر سنها أن بعض الأقارب يريدون لها النجاح فذهب إليهم عاطف سالم فقاموا بالتأثير على والديها قائلين لهما أنه سيحافظ عليها.

وتابعت الفنانة نبيلة عبيد خلال لقائها فى برنامج صاحبة السعادة المذاع على قناة dmc وتقدمه الإعلامية إسعاد يونس أنه بعدما لفتت الأنظار فى فيلم "مفيش تفاهم" استدعاها المنتج حلمى رفلة وقال لها سأختبرك، وكان الدور هو "رابعة العدوية".

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وتابعت: "تم تحديد موعد الاختبار.. اشتغلت على الدور وذاكرته كويس.. وحينما قمت بالدور وجدت الدموع تنهال من عيناى دون أن أدرى".

وأشارت إلى أن سبب اختيارها لدور رابعة العدوية تمثل فى أنها وجه جديد، وكان لابد من وجه جديد يقوم بالدور لكى يكون الدور أكثر إقناعا.

وقالت : " الراحلة آمال فهمى قالت لى إن كوكب الشرق أم كلثوم وصلها أن من ستؤدى دور رابعة العدوية فنانة جديدة اسمها نبيلة عبيد.. وعندما رأت كوكب الشرق صورتى وافقت علىّ".