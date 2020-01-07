أحمد حلمي يهنئ منى زكي على "الصندوق الأسود"‏

القاهرة - لايف ستايل
هنأ الفنان أحمد حلمي زوجته الفنانة منى زكي على طرح البرومو الخاص بفيلمها الجديد "الصندوق الأسود".، ونشر أحمد حلمي فيديو الإعلان الرسمي للفيلم عبر حسابه الخاص على انستغرام وكتب معلقًا: "ألف ألف ألف مبروك يا حبيبتي على فيلم الصندوق الأسود، وبالنجاح والتوفيق يا رب، وإن شاء الله يعجب الناس ويكسر الدنيا".
كانت منى زكي قد نشرت عبر صفحتها على انستغرام، برومو فيلم "الصندوق الأسود"، الذي تقوم ببطولته بمشاركة مجموعة من النجوم. أوضح برومو الفيلم، أن منى زكي ستتعرض خلال الأحداث للخطف، والضرب، إذ ظهرت في عدة مشاهد وهي مقيدة، ووجهها مغطى بالدماء.
وعلقت على الفيديو الذي نشرته معربة عن سعادتها بطرح البرومو، حيث كتبت: "مبسوطة جدًا إني بشارك معاكوا أول إعلان تشويقي لفيلم الصندوق الأسود".
فيلم "الصندوق الأسود" من تأليف أحمد وهيثم الدهان وإخراج محمود كامل، ومن إنتاج جابي خوري، وبطولة منى زكي ومحمد فراج ومصطفى خاطر وغيرهم من النجوم
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