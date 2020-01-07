أحمد حلمي يهنئ منى زكي على "الصندوق الأسود"‏

هنأ الفنان أحمد حلمي زوجته الفنانة منى زكي على طرح البرومو الخاص بفيلمها الجديد "الصندوق الأسود".، ونشر أحمد حلمي فيديو الإعلان الرسمي للفيلم عبر حسابه الخاص على انستغرام وكتب معلقًا: "ألف ألف ألف مبروك يا حبيبتي على ‏فيلم الصندوق الأسود، وبالنجاح والتوفيق يا رب، وإن شاء الله يعجب الناس ويكسر الدنيا".‏

كانت منى زكي قد نشرت عبر صفحتها على انستغرام، برومو فيلم "الصندوق الأسود"، الذي تقوم ببطولته بمشاركة مجموعة من ‏النجوم‎.‎ أوضح برومو الفيلم، أن منى زكي ستتعرض خلال الأحداث للخطف، والضرب، إذ ظهرت في عدة مشاهد وهي مقيدة، ووجهها ‏مغطى بالدماء‎.‎

وعلقت على الفيديو الذي نشرته معربة عن سعادتها بطرح البرومو، حيث كتبت: "مبسوطة جدًا إني بشارك معاكوا أول إعلان ‏تشويقي لفيلم الصندوق الأسود‎".‎

فيلم "الصندوق الأسود" من تأليف أحمد وهيثم الدهان وإخراج محمود كامل، ومن إنتاج جابي خوري، وبطولة منى زكي ومحمد فراج ‏ومصطفى خاطر وغيرهم من النجوم‎

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