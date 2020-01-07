رفع رسم الترخيص للراقصة الأجنبية إلى 10 آلاف جنيه

القاهرة - لايف ستايل أصدرت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة، قرارًا بتعديل رسوم ترخيص المصنفات المعروضة على الرقابة على المصنفات، ‏التابعة للمجلس الأعلى للثقافة.‏ وجاء في اللائحة الجديدة بشأن الترخيص الدائم للفنان عضو نقابة فنية: (أ) 1- رقص شرقي مصري: 5000 جنيه. 2- مطرب مصري: 300 جنيه. 3- رقص شرقي أجنبي: 10000 جنيه. 4- لاعب السيرك - التنورة - الموسيقى: 300 جنيه. 5- الباليه: 1000 جنيه. Advertisements 6- الدي جي: 1500 جنيه.

(ب) ترخيص مؤقت للفنان بصريح من نقابة فنية المطرب الأجنبي \ المطرب المصري: 500 جنيه. (ج)

ترخيص بالرقص الاستعراضي والفنون الشعبية للفرد الواحد في فرقة لمدة سنة: 500 جنيه. (د)

ترخيص بالرقص الجماعي أو الفنون الشعبية للفرقة لمدة سنة: 1000 جنيه. قد يهمك أيضا: إيناس عبد الدايم تحقق إنجازًا مهمًا وتدخل التاريخ إيناس عبد الدايم ضيفة أولى حلقات برنامج "ابن مصر"

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