شكرا لقرائتكم خبر عن حميد الشاعرى يسجل أغنية بألبومه الجديد من كلمات راؤول وألحان أحمد زعيم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتعاون المطرب حميد الشاعري مع الشاعر الغنائي أحمد حسن راؤول لأول مرة، فى أغنية بألبوم الجديد، لم يستقر على اسمها حتى الآن، وهي من ألحان أحمد زعيم، ومن المقرر أن يتم تسجيلها بالأيام المقبلة حسبما أكد راؤول لـ"الخليج 365"، مضيفاً أنه انتهى مؤخرا من كتابة الأغانى والأشعار الخاصة بمسرحية "يا تصيب يا تخيب"، والتى ستعرض بالمملكة العربية السعودية، الأغنية الأولى استعراضية وهى افتتاحية المسرحية وتقويم بغنائها سمية الخشاب والمجموعة بشكل موسيقي مختلف.

أما الأغنية الثانية تحمل طابع مقسوم شعبي وهى عبارة عن "ديو" بين أحمد آدم وسمية الخشاب بشكل وأسلوب كوميدي، والأغنية الأخيرة يشارك فيها جميع أبطال المسرحية ككل، والأغانى من ألحان وموسيقى هيثم الخميسي، وتسجيل مينا سمير وميكس جورج يعقوب، ميوزيك بروديوسر دلال الخميسي.

Advertisements

وحرص الشاعري على التواجد على الساحة الغنائية من خلال طرح بعض الأغاني السينجل، والدويتو مع بعض المغنيين، آخرها أغنية "شد الفيشة" مع المغنى هانى عادل، والتي حصلت على الكثير من التعليقات الإيجابية من محبى الاثنين.

وكان قد أشعل الكابو حميد الشاعرى أجواء حفله فى الشيخ زايد، في فترة الماضية، حيث يعد هذا الحفل هو أول ظهور لحميد الشاعرى فى حفل لايف منذ سنوات طويلة فى القاهرة.

واحتفل حميد الشاعري بعيد ميلاده في نوفمبر الماضي، وسط نخبة كبيرة من نجوم الفن ورموز المجتمع، وذلك بأحد المطاعم الشهيرة بالتجمع الخامس، منهم هشام عباس وإيهاب توفيق وأحمد جوهر وحسام حسني، كما حضر الفنان أحمد فلوكس، والإعلامية التونسية عائشة عثمان وزوجها المنتج أيمن بوجبل، ومن جيل المطربين الشباب حضر أحمد زكريا وأحمد عوض ومصطفى يوسف، وعزيز الشافعي ومحمد يحي ومحمود الخيامي وأحمد زعيم وبلال سرور وأشرف السرخوجلي.. وغيرهم.