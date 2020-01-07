شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. حسناء سيف الدين غجرية فى الجزء الثالث من "البيت الكبير" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت الفنانة حسناء سيف الدين تصوير مشاهدها فى الجزء الثالث من مسلسل "البيت الكبير" مطلع هذا الأسبوع، بالحى الريفى فى مدينة الانتاج الإعلامي حيث تستكمل دورها الذى قدمته فى الجزء الثانى وهو عبارة عن بنت غجرية اسمها "سينا" تعمل فى الموالد، وتتحدث باللهجة الصعيدية، نظراً لأنها عاشت طول عمرها فى الصعيد، وخلال الحلقات تدخل البيت الكبير بعدما تركت العمل بالموالد.



حسناء سيف الدين فى البيت الكبير 3

وقالت حسناء إن هناك تطورات فى شخصيتها خلال الجزء الثالث خاصة بعد مقتل "محرم بيه" فى آخر حلقات الجزء الثانى، مضيفة أن الأحداث ستكشف عن نوايا "سينا" – الشخصية التى تجسدها والأمور التى تخطط لها لافتة أنها سعدت بردود أفعال الجمهور فى الجزء الثانى وخاصة اشادتهم باتقانها اللهجة الصعيدية.

مسلسل "البيت الكبير" بطولة لوسى، وأحمد بدير، وسوسن بدر، وريم هلال، وحجاج عبد العظيم، ولقاء سويدان، وطارق صبرى، ودنيا المصرى، ومى فخرى، وأحمد صيام، وشريف باهر، وتيسير عبدالعزيز، وإيمان أيوب، وانضم للجزء الثانى داليا مصطفى، عبير صبرى، ومجدى كامل وحسناء سيف الدين، وعدد آخر من الفنانين ومن تأليف أحمد صبحى، وإخراج محمد النقلى وينتمى لمسلسلات الـ60 حلقة.



حسناء سيف الدين وعبير صبرى

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وكان آخر أعمال حسناء سيف الدين قبل الجزء الثانى من "البيت الكبير"، مسلسل "قصر العشاق" الذى تم عرضه فى شهر رمضان 2017 وهو بطولة فاروق الفيشاوى وعزت العلايلى وسهير رمزى وبوسى ورانيا فريد شوقى وأحمد وفيق، وكلوديا حنا وآخرين، من تأليف محمد الحناوى،وإخراج أحمد صقر.



الفنانة حسناء سيف الدين



حسناء سيف الدين



حسناء سيف الدين مع المخرج محمد النقلى



حسناء سيف الدين