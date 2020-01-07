شكرا لقرائتكم خبر عن مدحت العدل عن زوج نانسى عجرم: الدفاع عن النفس والعائلة واجب مقدس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه السيناريست مدحت العدل، انتقادات إلى المهاجمين لفادى الهاشم زوج الفنانة نانسى عجرم، مشيرا إلى أن الدفاع عن النفس والعائلة واجب مقدس، وأن القانون فى كل العالم يكفل ذلك لحين انتهاء التحقيقات، مهنأ عائلة الفنانة بالنجاة من السطو المسلح.

وقال الفنان مدحت العدل: "ألف مليون سلامة للفنانة الجميلة نانسي عجرم وعائلتها الكريمة وفيما يخص زوجها العزيز فالدفاع عن النفس والعائلة واجب مقدس وأقول للذين ينتقدون إيقافه فهذا هو القانون في أي مكان في العالم لحين انتهاء التحقيقات".



مدحت العدل

وكان قد فجر موقع جسر السورى، مفاجأة كبرى، فى تفاصيل حوار مقتل لص على يد زوج الفنانة اللبنانية نانسى عجرم، زعم اقتحامه للمنزل عنوه فى محاولة سرقتهم، حيث أجرت الصحيفة السورية حوارًا مع عائلة القتيل الذى تم إطلاق النيران عليه من قبل فادى الهاشم، والتى أكدوا فيها أن فقيدهم " محمد حسن الموسى، ومواليده 1989" لم يكن لصًا بل عمل لدى الفنانة اللبنانية "جناينى وفنى صيانة" لفترة طويلة، ولديه مستحقات متأخرة لدى عائلة الفنانة لم يتحصل عليها، وهو ما اضطره انتظار زوج الفنانة بصحبه أفراد الأمن لمدة خمس ساعات قبل أن يقتحم الحديقة لمواجهة الدكتور فادى الهاشم.

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يذكر أنه عائلة الفنانة نانسى عجرم تعرضت أمس، إلى سطو مسلح وتم نقل زوجها الدكتور فادى الهاشم إلى مستشفى الحياة فى لبنان وسيبقى بها حتى صباح اليوم الثلاثاء لإنهاء إجراءات التحقيق معه، كما كشفت مصادر لصحف لبنانية، أن القتيل فى منزل نانسى عجرم أصيب بـ16 رصاصة وتبيّن لاحقًا أن السارق كان بحوزته مسدس غير حقيقى لكن زوجها لم يدرك ذلك، وأن قرار القاضية غادة عون باحتجاز الهاشم لا يعنى أنه سيدان بجريمة قتل إنما لاستكمال التحقيقات ولتوضيح ملابسات القضية.