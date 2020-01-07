شكرا لقرائتكم خبر عن السقا يهنئ محمد إمام بعد طرح برومو فيلم لص بغداد: شغل احترافى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هنأ الفنان أحمد السقا، زميله الفنان محمد إمام بعد طرح البرمو الرسمى لفيلمه الجديد لص بغداد اليوم، والذى حقق أكثر من مليون مشاهدة بعد طرحه بساعات قليلة على فيس بوك وكتب الفنان أحمد السقا:"مبرووك لكل صناع فيلم لص بغداد التريلر حلو قوي ومبروك لمحمد إمام اخويا وحبيبي شغل احترافي جدا جداا ربنا يكرمك"، ورد محمد إمام على السقا قائلاً:"أخونا الكبير نجم مصر".



محمد إمام

تصدر فيلم "لص بغداد" للنجم محمد إمام تريند جوجل ومواقع التواصل الاجتماعى ومحركات البحث، بعد طرح البرومو الرسمى الخاص بالفيلم، والذى حقق أكثر من مليون مشاهدة خلال 7 ساعات، وسيتم طرحه بدور العرض السينمائية يوم 22 من شهر يناير الحالى للمنافسة فى موسم إجازة منتصف العام الدراسى وسيطر على البرومو مشاهد الأكشن والمطاردات التى تم تنفيذها بشكل مختلف وجديد تماماً على السينما المصرية، كما لم يخلو البرومو من الكوميديا.

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فيلم "لص بغداد" بطولة محمد إمام، فتحى عبد الوهاب، ياسمين رئيس، أمينة خليل، محمد عبد الرحمن توتة، صلاح عبد الله، أحمد رزق الذي يظهر كضيف شرف على الأحداث، والفيلم تأليف تامر إبراهيم، وإخراج أحمد خالد موسى وتدور أحداثه فى إطار أكشن يتخلله العديد من المواقف الكوميدية، حول مغامرة كوميدية تقع عندما يهم أبطال الفيلم البحث عن كنز مفقود.

لص بغداد" يسجل التعاون الثانى بين "سينرجى فيلمز" ومحمد إمام بعدما قدما سوياً فيلم "ليلة هنا وسرور" العام قبل الماضى وحصد أكثر من 35 مليون جنيه، وشارك فى بطولته ياسمين صبرى وفاروق الفيشاوى ومحمد عبد الرحمن وبيومى فؤاد ومحمد سلام ورحاب الجمل وتأليف مصطفى صقر ومحمد عز وإخراج حسين المنباوى.