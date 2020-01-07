شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم The Grudge يفشل في تخطي تكلفة ميزانيته في أول 3 أيام عرض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استطاع فيلم الرعب الجديد The Grudge، أن يحقق إيرادات وصلت إلى 7 مليون دولار، في يومين من طرحه بـ دور العرض الأمريكية، منذ 3 يناير الجارى، والفيلم مصنف للكبار فقط، ومن إنتاج شركة Columbia Pictures، حيث وصلت وصلت تكلفة ميزانيته إلى 10 مليون دولارأمريكى، من المقرر أن يصل الفيلم إلى باقى دورالعرض العالمية خلال الشهر الجارى.

وحصل فيلم الرعب الجديد The Grudge، على علامة F، وذلك من خلال استطلاع الرأي الذى طرح على موقع السينما " cinemascore"، ليكون بذلك الفيلم رقم 20 الذى يحصل على هذه العلامة، وذلك في قائمة الأفلام سيئة السمعة.

فيلم The Grudgeمن بطولة بيتي جيلبين، أندريا ريسبورو، وليام سادلر، ديمان بيشر، لين تى، جون تشو، جاكي ويفر، ستيفاني شيرك، فرانكي فيسون، تارا ويستوود، جويل مارش جارلاند، نانسي سوريل، ستيفاني سي، ديفيد لورنس براون، زوي فيش، الفيلم من إخراج نيكولاس بيسيه الذى شارك في التأليف جنبا إلى جنب مع جيف بوهلر، وتاكاشي شيميزو.

وتدورقصة الفيلم حول قتل أم جميع أفراد عائلتها فى المنزل، وتحاول جهات التحقيق معرفة السبب وحل لغزالقضية، ومع سيرأحداث الفيلم نكتشف أن هناك قوة شريرة غامضة فى المنزل وهى التى تستحوذ على الأشخاص وتحكم عليهم بالموت بالعديد من الطرق البشعة.

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يذكرأنه تم طرح فيلم رعب والذى حمل نفس الاسم The Grudge، في عام 2004، من بطولة سارة ميشيل جيلر وجيسون بيهر وكليا دوفال.

ودارت أحداث الفيلم The Grudge الأول حول طالبة أمريكية تعمل فى مركز صحى فى طوكيو، لكنها تعيش لحظات عصيبة عندما تجد نفسها وسط صراع مع عدو غامض يحاول أن يحول حياتها إلى جحيم، ومع أحداث الفيلم تحاول التخلص أو منه.