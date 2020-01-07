شكرا لقرائتكم خبر عن ذا روك يستعد للفيلم الجديد Black Adam بتدريبات قاسية فى الجيم.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحضر النجم داوين جونسون الشهير بـ"ذا روك" لفيلمه الجديد" Black Adam " بتدريبات شاقة نالت إعجاب جمهوره على السوشيال ميديا، والمقرر عرضة فى 20 ديسمبر 20عام 2021 ، وذلك بعد نجاح فيلمه Jumanji: The Next Level، حيث وصلت إيراداته إلى 489 مليون دولار في شباك التذاكر العالمي وذلك منذ عرضه في 13 ديسمبر الماضي بعدد من الدول العربية الأجنبية.





لم تكن المرأة الأولى التى ينوه فيها الممثل العالمي دوين جونسون، عن فيلمه الجديد، حيث سبق وأن نشر بعض الرسوم والأنيمشن الخاصة بشخصية ضمن الأبطال الخارقين القادمة والتي سيجسدها في فيلم Black Adam الذي سيشارك به الأبطال الخارقين لعالم مارفل DC الجديد.

ونشر جونسون مقطع فيديو لشخصيته الجديدة عبر حسابه الشخصي بموقع الصور الشهير انستجرام، ليشكر القائمين على الشخصية بعد ان كشفوا عن أولي ملامحها، بالإضافة إلى الاعلان عن توقيت عرض الفيلم المقرر له 22 ديسمبر عام 2021.

يذكر أنه قد وصلت إيرادات فيلم الأكشن والكوميديا Jumanji: The Next Level، إلى 489 مليون دولار في شباك التذاكر العالمي وذلك منذ عرضه في 13 ديسمبر الماضي بعدد من الدول العربية الأجنبية وشارك فى بطولته عدد من النجوم، أبرزهم الصخرة دواين جونسون، كارين جيلان، لوبى كانافال، ميس بايل، كيفن هارت، وجاك بلاك، أنضم النجم العالمى نيك جوناس وغيره إلى الجزء الجديد من السلسلة.

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الفيلم ينتمى لفئة المغامرة والكوميديا، من إنتاج استوديوهات سونى السينمائية، وبلغت تكلفة إنتاج الجزء الأول من السلسلة، الذى طرح تحت اسم Jumanji:Welcome to the Jungle""، 90 مليون دولار، وكان من تأليف الثنائى سكوت روزنبرج وريك سومنرز، وإخراج جاك كاسدان، وطرح في عام 2017

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ودارت أحداث الجزء الأخير فى إطار من الخيال والتشويق، حول 4 طلاب بالمدرسة الثانوية يكتشفون لعبة قديمة تقحمهم داخل الغابة المرتبطة بإعدادات اللعبة ووحدة تحكمها، اللعبة تتجسد فى اختياراتهم التى تقف عليها أنشطتهم، ليدركوا مع الوقت أن "جومانجى" ليست مجرد لعبة، بل تحدٍ للبقاء على قيد الحياة، وعليك أن تُتم اللعبة لنهايتها فتتمكن من العودة إلى عالمك الحقيقى.

ومن المقرر أن يعرض لـ دواين جونسون فيلم Jungle Cruise في 2020 ، وهو من بطولة إميلي بلانت، جيسي بليمونس، جاك وايتهول، بول جياماتي، إدجار راميريز، فيرونيكا فالكون، أندي نيمان، رافائيل اليخاندرو، مارك اشورث، داني روفيرا، جيسون نيو، كيم جوتيريز وغيرهم من النجوم العالمين، العمل من إخراج جاومي كوليت سيرا، ومن تأليف جلين فيكارا، مايكل جرين، جون ريكا.

فيلم Jungle Cruise يدور حول بناءً على رحلة ديزني لاند الترفيهية حيث يقوم مجموعة من المسافرين بأخذ زورق نهرى صغير عبر غابة مليئة بالحيوانات والزواحف الخطرة، ولكن مع وجود عنصر خارق للطبيعة.