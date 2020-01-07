شكرا لقرائتكم خبر عن "شيزوفرينيا" أغنية جديدة تجمع شمس الكويتية مع الشاعر عبد الله حسن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتعاون المطربة شمس الكويتية مع الشاعر عبد الله حسن، في أغنية بألبومها الجديد بعنوان" شيزوفرينيا"، من ألحان محمد عبد العظيم، حيث تم الانتهاء من تسجيل الأغنية، ويتم تصويرها على طريقة فيديو كليب الأيام المقبلة، حسبما أكد الشاعر عبد الله حسن لـ"الخليج 365".

من ناحية أخرى احتفلت شمس الكويتية بحفل غنائيا ليلة رأس السنة في مدينة أربيل العراقية فى إطار الاحتفالات بالعام الجديد، موضحة أنها اختارت هذا الحفل رغم العروض الكثيرة من مختلف البلدان لإحياء حفل العام الجديد هناك وكشفت عن الأسباب التي دفعتها لإحياء هذا الحفل دون عن غيره.

وكتبت شمس عبر حسابها الشخصي بموقع "انستجرام" "تعرض على حفلات كثيرة في كل أنحاء العالم الخارجي والعربي وعندما عرض علي إقامة حفل في العراق اخترت الغناء هناك بالرغم من كل اللي حاصل هناك، لأني اعشق جمهوري العراقي عشق موت.. ثانياً لأني حسيت ان أكثر انسان محتاج يفرح في الدنيا هو الانسان العراقي".

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يذكر أن آخر أعمال عبد الله حسن أوبريت غنائي للعراق بعنوان "سلاما يا وطني العربي"، وهي من وألحان شريف حمدان، وتوزيع أحمد عادل، ومكساج وماستر محمد جودة، ومونتاج محمد عصام، ومخرج منفذ محمد حسام، وإخراج ياسر عصام، وشارك في الأوبريت عدد كبير من النجوم من بينهم أحمد سعد، ومجد القاسم، ومحمود الشاعري، وحسن سلمان، وطه سليمان، وبمشاركة الفنانة حنان شوقي.