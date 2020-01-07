"ربنا يعوضك خير واللي جاي أحلى".. رسائل النجوم لأصالة عقب انفصالها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

وجه عدد من نجوم الفن رسائل للفنانة السورية أصالة نصري، عقب إعلانها انفصالها عن المخرج طارق العريان، صباح أمس، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

"الخليج 365" يعرض لكم أبرز تعليقات النجوم:

المطربة مي فاروق

"ربنا يكتبلك كل خير الدنيا.. يا غالية يا حبيبتي".

مايا دياب

"كل الحب.. مع كل نهاية بداية أجمل".

رضوى الشربيني

"كل نهاية هى بداية لمرحله جديدة، وأنا على يقين أنها بداية موفقة لحياة أجمل بإذن الله لأنك قوية، وطيبة، ومحاربة، وعفوية، وحنونة، لديك جمهور كبير يحبك ويحترمك، ولديك عائلة لا تستطيع العيش بدونك".

رامي صبري

"قدر الله وما شاء فعل ربنا يعوضك خير يا طيبة".

ريهام سعيد

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"اللي جاي أحلى ها تشوفي".

مكسيم خليل

"صولا الغالية، كل الخير والسلام بتمنالك دايما، الله يحميكي ويحمي ولادك ويبعتلك يلي فيه الخير".

نيشان

"وفقك الله وكَتَبَ لكِ حياةً عِمادُها الحُبّ".

لجين عمران

" صولا حبيبتي هذي النهاية، ما هي إلا بداية لمرحلة مختلفة وجميلة لحياة جديدة إن شاء الله مع عائلتك الرائعة ومحبينك في كل مكان، ودائما الخيرة فيما اختاره الله وإن شاء الله القدر مخبي لك مفاجآت تطير قلبك فرح".

لطيفة

"ربنا يوفقك فى حياتك ويخليكى لأهلك ويخليلك عائلتك".

بلقيس فتحي

"حبيبة الكل صولا، أسأل الله أن يعوضك ويعطيك حتى يرضيك، الحمد لله على جميع الأقدار والحمد لله من قبل ومن بعد، كلنا نحبك وكلنا معاك".

وكانت الفنانة أصالة قد أعلنت، أمس، طلاقها من المخرج طارق العريان، وذلك بعد 13 عاما من زواجهما، ولديهما توأما هما "علي" و"آدم".