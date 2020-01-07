صور| والدة جميلة عوض وأحمد خالد صالح وأبطال "بنات ثانوي" في العرض الخاص

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

احتفل المنتج أحمد السبكي بالعرض الخاص لفيلمه بنات ثانوي، بحضور أبطاله والعديد من نجوم المجتمع والمشاهير.

وحضر من صناع العمل جميلة عوض ومحمد الشرنوبي وهنادي مهنا وهدى المفتي ومايان السيد ومحمد مهران ومي الغيطي وتامر هشام، ومحمد أحمد السبكي، والسيناريست أيمن سلامة، والمخرج محمود كامل.

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وحضر عدد من نجوم الفن لتهنئتهم منهم المنتج محمد حفظي ونضال الشافعي وسوزان نجم الدين والسيناريست ناصر عبدالرحمن وخالد أنور وأحمد فتحي، والاعلامية سهير شلبي وغيرهم.

وتدور أحداث فيلم بنات ثانوي حول فترة المراهقة، حيث تبحث 5 فتيات في مرحلة المراهقة عن ذاتهن، ليقعن في العديد من المتاعب والصعاب خلال مرحلة الثانوية.

بطولة جميلة عوض ومحمد الغيطي ومحمد الشرنوبي وهنادي مهنى ومايان السيد وهدى المفتي ومحمد مهران، ومن تأليف أيمن سلامة، وإخراج محمود كامل.