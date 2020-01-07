رانيا يوسف مع ابنتيها ودنيا بطمة بالكاجوال.. 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد- منال الجيوشي: حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي. "الخليج 365" يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة: رانيا يوسف نشرت الفنانة رانيا يوسف، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها بصحبة ابنتيها "ياسمين" و"نانسي". خالد أنور نشر الفنان خالد أنور، عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة من أحدث جلسة تصوير خضع لها. نرمين ماهر نشرت الفنانة نرمين ماهر، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها وهي تتناول "البيتزا". رانيا محمود ياسين نشرت الفنانة رانيا محمود ياسين، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة سيلفي جديدة لها. ريهام أيمن Advertisements نشرت الفنانة ريهام أيمن، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها حازت على إعجاب جمهورها ومتابعيها. نوال الزغبي نشرت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها بـ"هوت شورت". دنيا بطمة نشرت الفنانة المغربية دنيا بطمة، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها بإطلالة كاجوال. لاميتا فرنجية نشرت الفنانة اللبنانية لاميتا فرنجية، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها بإطلالة جذابة. دانييلا رحمة نشرت الفنانة اللبنانية دانييلا رحمة، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها حازت على إعجاب جمهورها. ماريتا الحلاني نشرت الفنانة اللبنانية ماريتا عاصي الحلاني، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة سيلفي جديدة لها

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