مدحت العدل يدافع عن زوج نانسي عجرم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:
دافع السيناريست مدحت العدل عن فادي الهاشم، زوج الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، بعد أن تورط في جريمة قتل، أمس الأحد.
وكتب العدل عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر": "ألف مليون سلامة للفنانة الجميلة نانسي عجرم وعائلتها الكريمة، وفيما يخص زوجها العزيز فالدفاع عن النفس والعائلة واجب مقدس، وأقول للذين ينتقدون إيقافه فهذا هو القانون في أي مكان في العالم لحين انتهاء التحقيقات ".
وتعرضت فيلا الفنانة اللبنانية نانسي عجرم في نيو سهيلة بلبنان للاقتحام فجر اليوم، من قبل أحد الأشخاص بغرض السرقة، حسب التحقيقات الأولية.
وأشارت التحقيقات إلى أن زوجها فادي الهاشم قتل الجاني في حالة دفاع عن النفس وعن أسرته، بعد التأكد من مهاجمة السارق للمنزل وهو مسلح.
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