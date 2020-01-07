هل تسببت الممثلة نسرين طافش في طلاق أصالة من زوجها؟

أثيرت حالة من الجدل خلال الأيام الماضية قبيل إعلان أصالة عن طلاقها رسمياً من المخرج طارق العريان . ونشرت أصالة عبر حسابها بموقع ”إنستغرام“ صورة لها مع العريان وعلقت قائلة: ”بمنتهى الأسف والحزن أُعلن إنفصالي نهائيّاً عنّ والد أبنائي (آدم وعلي) ، وأتمنّى على الجميع عدم الدّخول في التّفاصيل، حرصاً على مشاعري الّتي هلكت ومشاعر أولادي“.

لكن الجدل لا يزال مستمراً خاصة بعدما انتشر من أنباء خلال الفترة الماضية حول علاقة طليق أصالة بالفنانة السورية نسرين طافش، الأمر الذي تسبب في خلافات حادة بينه وبين أصالة. من جهتها نفت طافش وجود أي علاقة بينها وبين “العريان” في مناسبات عدة، ورافضة ربط اسمها بأي خلافات بينه وبين زوجته، في حين فضل هو الصمت دائماً حول هذه الأحاديث حيث لم ينفيها أو يؤكدها.

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