شاهد: جولة داخل منزل نانسي عجرم عقب تعرضه للسرقة

عرضت قناة الجديد تقريرا مصورا داخل فيلا نانسي عجرم عقب حادث السرقة الذي تعرضت له فجر أمس، وعقب مواجهة بين السارق وزوجها فادي الهاشم الذي قتله عقب تبادل إطلاق النار.

وصرحت مديرة أعمال نانسي عجرم ” ماجري”، بأن السارق ظل منتظرا فترة في حديقة المنزل، وتمكن من التسلل من ثلاثة حراس عقب أن أشهر المسدس عليهم، وتابع السير، ثم صعد إلي الغرف، وسمع فادي الهاشم صوته أولا، وعندما واجهه أعطاه بعض المال واستطاع سرقة حقيبة.

وعندما رفض أن يغادر المنزل وهددهم بالقتل وتوجه لغرفة نوم البنات أسرع فادي الهاشم وراءه وأطلق عليه الرصاص وتوفي في الحال.

وتم القبض علي الدكتور فادي الهاشم لإتمام التحقيق في الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية.