انتقد رئيس هيئة الترفيه تركي آل الشيخ محطة “ألف ألف” الإذاعية في المملكة بسبب حوار أجرته مع المطربة العراقية أصيل هميم، المعروفة بموالاتها لقطر. وغرد آل الشيخ على حوار موقع الإذاعة المنشور على تويتر، مع المطربة وسؤالها حول إمكانية أن يراها الجمهور السعودي قريباً خلال إحدى الحفلات، قائلاً “وش التخبط هذا ؟! كيف يتم الاستضافه ومن المسؤول؟!!!”.

وسارع حساب الإذاعة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر إلى حذف التغريدة فوراً بعد تعليق آل الشيخ عليها.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تركي آل الشيخ ينتقد إحدى الإذاعات السعودية بسبب مطربة عراقية.. وش التخبط هذا.. من المسؤول! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مزمز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.