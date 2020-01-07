شاهد: ابنة هيفاء وهبي تتحول نسخة طبق الأصل لأنجلينا جولي.. من الإعلامي الذي غازلها؟

نشرت زينب فياض، إبنة الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي على حسابها على “إنستغرام” صورة جديدة لها أحدثت ضجة كبيرة في أوساط المتابعين.
واللافت في الصورة أنها أضافت إلى عينيها عدسات لاصقة باللون الأخضر وبدت شبيهة إلى حد كبير بالنجمة العالمية أنجلينا جولي.
وتعليقاً كتبت: “ولبست عدسات لأول مرة بحياتي أعطوني رأيكن”. كذلك قارن بعض المتابعين بينها وبين والدها حيث أشار أحدهم إلى أنه لاحظ الشبه بينهما من خلال صورة نشرت للأخير على “غوغل”. إلا أنها نفت وجود مثل هذه الصورة على محرك البحث الشهير مؤكدة رغم ذلك الشبه بينهما.
ورد عليها متابع آخر بأنها تشبه والدتها أكثر من دون أن يتلقى أي إجابة. كذلك لفتت زينب الأنظار بظهورها في مقطع مصور برفقة الإعلامي العراقي المقيم في الكويت صالح الراشد.
وأبدى الأخيرأثناء وجودهما في أحد المطاعم إعجابه برقيها وجمالها فيما تحدثت بدورها عنه مثنية على صفاته المميزة.
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