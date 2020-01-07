فيديو.. محمد كريم بصحبة "ألين دي جينيريس" في جولدن جلوب

نشر الفنان محمد كريم، فيديو عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.
وظهر الفنان محمد كريم من خلاله بصحبة الفنانة العالمية ألين دي جينيريس فى حفل جولدن جلوب بدورتهالـ 77.
وكان حفل جولدن جلوب بدورته الـ 77، شهد فوز العديد من نجوم الفن والأفلام والمسلسلات، وحاز فيلم 1917 بالجائزة كأفضل فيلم وهو من تأليف وإخراج سام ميندز، وبطولة كل من بنديكت كومبرباتش، أندرو سكوت، ريتشارد مادن، دين تشارلز تشابمان، جورج ماكاي، مارك سترونج، كولين فيرث، جون هولينجورث، دانيال ميس، كريس والي، ادريان سكاربورو،نبهان رضوان، جيران هويل، جاستن إدواردز، روبرت مايسر.
وتدور أحداث الفيلم حول الحرب العالمية الأولى، حيث يتم إعطاء جنديين بريطانيين، وهما شابين شوفيلد وبليك مهمة مستحيلة على ما يبدو لإيصال رسالة تحذر من الكمين خلال واحدة من المناوشات بعد فترة وجيزة من التراجع الألماني إلى خط هيندنبيرج خلال عملية البيرش، ويتسابق المجندين مع الزمن ، لعبور أراضي العدو لإيصال التحذير والحفاظ على كتيبة بريطانية تتكون من 1600 رجلًا، بما في ذلك شقيق بليك.
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