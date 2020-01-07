طرح النجم حكيم أغنيته الجديدة، والتي تحمل أسم آه بحبه، عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي يوتيوب. وأغنية آه بحبه، من كلمات مصطفى حسن، وألحان محمد عبد المنعم، وتوزيع باسم منير، والأغنية ضمن ألبوم الراجل الصح. عبد المنعم، وتوزيع باسم منير، والأغنية ضمن ألبوم الراجل الصح. Advertisements ومن ناحية أخرى يستعد النجم حكيم لطرح ألبوم بعنوان الراجل الصح، ويضم الألبوم على 10 أغاني من بينهم: ليلة بمبي، سيبونا في حالنا، الموضة السنة دي، وغيرهم من الأغاني المتنوعة والمتميزة، ومن المقرر طرح الألبوم يوم الثلاثاء الموافق 17 من شهر ديسمبر الجاري.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر فيديو .. حكيم يطرح كليب آه بحبه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.