أصالة تقيم حفلاً غنائياً لدعم المصابات بسرطان الثدي

ميرنا وليد - بيروت - أعلنت الفنانة السورية ​أصالة​ عن نيتها إحياء حفل غنائي يعود ريعه لدعم المريضات بسرطان الثدي وذلك تحت عنوان "بعشق حياتي" في القاهرة.

وعلقت أصالة على بوستر الحفلة الذي شاركته في إحدى صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، قائلة: سنغني معًا للحب الذي يسمو كلما زاد الألم ولا يخفت، سنغنّي للأمل الّذي يجعل من المرأة جيشًا يحارب الضعف، يحارب المرض، يحارب اليأس، في دعوة أفخر بها من المؤسّسة العلميّة لمرضى أورام الثدي والنساء بي جي آي سي اس".

وأَضافت: في حفل عنوانه (بعشق حياتي) لنساند وندعم هذه الحملة الإنسانيّة، ونجعل من الوقت الّذي سنكون فيه معًا، دواء طيّبًا للرّوح الّتي نحتاج أنّ نداويها بأغانينا، بأحاديثنا، لنجعل من الشتاء ربيعًا دافئًا مُزهرًا ورديًّا، حين نُمسك يدًا بيد، ونكون معًا لمحاربة الألم ونسمو بالأمل".

إشارة إلى أن أصالة كانت كشفت في وقت سابق أن الغناء بالنسبة لها يمثل علاجاً من الحزن، وقالت: هنا أحيا ... أشعر بوجودي ، بأهميّة ما أملك ... يصبح لكياني معنى ، وهنا أكون معزوفة أفضفض وأُعبّر وأشكو وأضحك وأرى حتّى الهموم تحنو عليّ ، يدقّ قلبي وتتسارع دقّاته ، وتتفتّح في حنجرتي وروداً أراها ، وتتراقص الدّنيا ألماً وزهواً"..تابعت قائلة: نظرات مكسورة حزينة حولي، تتحوّل لبريق ترى في الأمل نجاة، فلا حزن يدوم إنّ كانت الموسيقى رفيقة درب، ولا همّ يقتل إنّ كانت الأغنية تروي تفاصيله، أغنياتي جزء منّ حكايتي، ولمّ تنتهي الحكاية.