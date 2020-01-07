ميرنا وليد - بيروت - شاركت الممثلة المصرية ​هنا الزاهد​ متابعيها في صفحتها الرسمية على أحد مواقع التواصل الاجتماعي بلقطات من حفل عيد ميلادها بحضور عدد من الأصدقاء المقربين إضافة إلى شقيق زوجها الممثل ​كريم فهمي​ وزوجته دانيا البناوي التي خطفت الأنظار بجمالها، كما بدا من إحدى الصور التي نشرها مع زوجته ممسكاً بيدها من أجواء الحفل، وعلق عليها قائلاً: "قلبك مليء بالحب والعاطفة ويدك دائماً ترعى وتهتم، أنا محظوظ لأنك زوجتي".

بينما تميّزت إطلالة هنا الزاهد بالجرأة فاختارت تنورة قصيرة جلد من اللون الأسود، ونسقت معها توب من اللون نفسه مكشوفة قليلاً من أعلى، وتركت شعرها منسدلاً بتموجاته.

كما كشفت اللقطات المتداولة من حفل عيد ميلاد هنا الزاهد عن رومانسيتها مع زوجها أحمد فهمي، الذي حرص على احتضانها لحظة إطفاء الشموع وغنائها على أغنية "انزل يا جميل" للفنان وليد توفيق.

وتقدم العديد من الممثلين والفنانين بالمعادية لـ هنا وقد نشرت بعضاً منها على خاصية "الستوري" مثل أحمد السعدني و مصطفى خاطر وغيرهما.

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كانت هذه تفاصيل خبر هنا الزاهد بإطلالة جريئة في عيد ميلادها وزوجة كريم فهمي تلفت الأنظار بجمالها-بالصور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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