ميرنا وليد - بيروت - علقت الممثلة اللبنانية ​ماغي بو غصن​ على إعلان زوجها المنتج اللبناني ​جمال سنان​ إنطلاق تصوير مسلسل جديد سيعرض في رمضان وستكون بطلته الممثلة اللبنانية ​سيرين عبد النور​ والممثل السوري ​محمود نصر​، فهنأت ماغي كلاً من عبد النور ونصر وعلقت :"ألف مبروككك وبالتوفيق والنجاح يا رب".

وكان سنان كشف عن المفاجأة في صفحته الرسمية على أحد مواقع التواصل الاجتماعي وكتب :"ننطلق قريباً جداً بتصوير مسلسل دانتيل للنجمة اللبنانية العربية سيرين عبدالنور والنجم السوري الموهوب محمود نصر مع نخبة من نجوم الدراما تحت ادارة المخرج المميز المثنى صبح انتظرونا في رمضان ٢٠٢٠".

إشارة إلى أنه يعرض حالياً لـ سيرين عبد النور مسلسلها "الديفا"، كما كانت شاركت في رمضان 2019 بمسلسل الهيبة الجزء الثالث.



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كانت هذه تفاصيل خبر ماغي بو غصن تبارك لـ سيرين عبد النور بمسلسلها الرمضاني ..ومن سيكون البطل؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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