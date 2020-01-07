تراند اليوم : اتفرج: رولا سعد تجنن بالفستان الاسود

شاركت المطربة اللبنانية رولا سعد، جمهورها، صورة جديدة لها، عبر حسابها على موقع “إنستجرام”.

وظهرت رولا سعد خلال الصورة، مرتدية فستان أسود قصير أبرز جمالها ورشاقتها، ووضعت ميكب بألوان مناسبة لبشرتها أبرز جمالها، وتركت شعرها الأشقر منسدلًا بطريقة جذابة”.

وعلقت رولا سعد على الصورة قائلة: “ابتسم لِمن حولك …و تواضع للجميع …فَالحياة بسيطَة جدًا..

وطرحت المطربة رولا سعد مؤخرًا كليب أغنيتها الجديدة “دكان شلاطة” عبر قناتها الرسمية على يوتيوب.

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أغنية “دكان شلاطة” من كلمات فضل الراوى، الحان بينو، توزيع رامى، والكليب من إخراج إيهاب عبد اللطيف، وهى من نوعية الأغانى المصرية الشعبية التي تقدمها رولا سعد باللهجة المصرية وتم تصويرها داخل ديكور خاص بالحارة الشعبية.

يذكر أن رولا سعد طرحت كليب “اتقدم يا فرعون”، عبر قناتها الرسمية على “يوتيوب”، مع انطلاق كأس الأمم الإفريقية السابقة التي استضافتها مصر.

وأهدت رولا سعد كليب “اتقدم يا فرعون” للشعب المصري، والنجم محمد صلاح وكذلك لدعم منتخب مصر في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019.