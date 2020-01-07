تراند اليوم : صدر صافيناز يثير ضجة كبيرة علي السوشيال ميديا – اتفرج

نشرت الراقصة ​صافيناز​ صورة جديدة لها على حسابها الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي.

وظهرت صافيناز في الصورة وهي مستلقية وتضع نظارات شمس، مع ظهور جزء كبير من صدرها، وقد تلقّت عدد كبير من التعليقات من قبل المتابعين على صدرها، ومنها تعليقات غير أخلاقية لم تحذفها صافيناز بعد.

وكانت مازحت صافيناز مؤخرا الجمهور بإعلانها اعتزالها الرقص ودخولها مجال الطب لتصبح “الدكتورة صافيناز” عبر فيديو نشرته على حسابها الخاص، ظهرت فيه في عيادة طبية وتعالج بشرة مريض وقالت :”دلوقتي يا حلوين انا اعتزلت الرقص وهاشتغل دكتورة..انا اشتغلت دكتورة خلاص”.