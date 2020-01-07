هل الممثلة نسرين طافش السبب في طلاق أصالة من زوجها طارق العريان؟

كتب امير فتحي في الثلاثاء 7 يناير 2020 12:55 صباحاً - أثيرت حالة من الجدل خلال الأيام الماضية قبيل إعلان أصالة عن طلاقها رسمياً من المخرج طارق العريان . ونشرت أصالة عبر حسابها بموقع ”إنستغرام“ صورة لها مع العريان وعلقت قائلة: ”بمنتهى الأسف والحزن أُعلن إنفصالي نهائيّاً عنّ والد أبنائي (آدم وعلي) ، وأتمنّى على الجميع عدم الدّخول في التّفاصيل، حرصاً على مشاعري الّتي هلكت ومشاعر أولادي“.

لكن الجدل لا يزال مستمراً خاصة بعدما انتشر من أنباء خلال الفترة الماضية حول علاقة طليق أصالة بالفنانة السورية نسرين طافش، الأمر الذي تسبب في خلافات حادة بينه وبين أصالة.

من جهتها نفت طافش وجود أي علاقة بينها وبين “العريان” في مناسبات عدة، ورافضة ربط اسمها بأي خلافات بينه وبين زوجته، في حين فضل هو الصمت دائماً حول هذه الأحاديث حيث لم ينفيها أو يؤكدها.

ووسط هذه الأحاديث خرجت نسرين طافش عن صمتها لتؤكد أن الإشاعة لا يروجها إلا حاقد، مشددًة على أنها لو عاشت قصة حب أو تزوجت ستعلن الأمر للجميع لأنها تعودت على أن تكون واضحة وصريحة في حياتها ومع جمهورها.

وقالت نسرين طافش في تغريدة لها عبر حسابها على موقع “تويتر”: “الإشاعة يؤلفها (حاقد) وينشرها (أحمق) ويصدقها (غبي)، أما (العاقل) و(الراقي) و(المنجز) و(الواعي) فيعلم حق العلم أن الإشاعة هي ضريبة النجاح، أنت من أولئك (…)!؟”.

واستطردت الفنانة السورية قائلًة: “بطبعي صريحة وواضحة وسأبقى كذلك ولو حبيت أو تزوجت سأكون أول من يعلن”.