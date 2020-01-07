شاهدوا كيف علقت شام الذهبي على طلاق والدتها أصالة نصري من طارق العريان!

كتب امير فتحي في الثلاثاء 7 يناير 2020 12:55 صباحاً - حرصت شام الذهبي، ابنة الفنانة السورية أصالة نصري من زوجها الأول أيمن الذهبي، على دعم والدتها بعد إعلانها انفصالها عن زوجها المخرج المصري طارق العريان، ووالد ابنيها آدم وعلي.

وأوضحت شام أنها ستبقى داعمة لوالدتها حتى تكون قادرة على النهوض مجددا، مؤكدة أن انفصالها عن العريان اختبار حقيقي لإظهار طبيعتها كامرأة مقاتلة قاومت كل الأمراض والظروف التي وصفتها بـ“العفنة“.وعلقت شام على منشور والدتها، الذي أعلنت فيه انفصالها نهائيا عن العريان في ”إنستغرام“: ”لقد وقفنا دائما وتغلبنا على كل العواصف، وبالتأكيد سنتجاوز هذه العاصفة! نحن دائرة من الحب والدعم لبعضنا البعض، وسوف نكون قادرين على النهوض“.

وأشارت في تعليقها، الذي كتبته باللغة الإنجليزية، إلى أن ”هذا مجرد اختبار لإظهار طبيعتك الحقيقية: مقاتلة، امرأة مصنوعة من الفولاذ، امرأة قاومت كل الأمراض والأذى الذي لحق بها من الخيانة، هذه الظروف العفنة حولتها لألماسة أكثر إشراقا“.