مريم سعيد تتقدم بشكوى رسمية ضد دنيا بطمة وتتّهمها بتخريب زفافها وطردها من MBC

كتب امير فتحي في الثلاثاء 7 يناير 2020 12:55 صباحاً - تعيش الفنانة المغربية دنيا بطمة أسوأ أيام حياتها بعد تورطها في قضية ابتزاز مشاهير ونجوم، واتهامها بوقوفها هي وشقيقتها ابتسام وراء حساب “حمزة مون بيبي”، والذي كان له دور كبير في نشر صور فاضحة وابتزاز عدد من المشاهير ونجوم الفن.



وعلى الرغم من ظهور بطمة في أكثر من موقف لتؤكد براءتها وأنها قوية وغير متأثرة، وأنها تتعرض لمؤامرة واضحة، إلا أنه من الواضح أن القضية ليست “سهلة” وقد تتسبب بحبسها وإنهاء مشوارها الفني.

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ويبدو أن بطمة لم تتقبل فكرة منعها من السفر، إذ وبحسب أحد الحسابات المغربية فإن بطمة حاولت يوم الجمعة الماضي السفر للبحرين مع زوجها محمد الترك، إلا أنه تم منعها بشكل رسمي، لتصاب بانهيار عصبي وتفقد أعصابها.

وعلى صعيد آخر أضافت هذه المصادر أن الإعلامية المغربية مريم سعيد تقدمت بشكوى رسمية ضد دنيا بطمة مؤكدة الأخبار المنتشرة حول خسارة سعيد لوظيفتها بسبب بطمة، وعدم إتمامها زواجها قبل يوم واحد من حفل الزفاف، بسبب قيام بطمة بنشر صور فاضحة لها وتهديدها.

وبهذه الشكوى الرسمية من الإعلامية مريم سعيد فإن موقف بطمة وشقيقتها ابتسام القانوني ازداد صعوبة، خاصة أن بطمة ما زالت ممنوعة من السفر بشكل رسمي.