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كتب امير فتحي في الثلاثاء 7 يناير 2020 12:55 صباحاً - تحدث جيجي لامارا، مدير أعمال النجمة نانسي عجرم عن تفاصيل حادثة اقتحام لص لمنزلها وتسبب في حجز زوجها الدكتور فادي الهاشم بعد إطلاقه النار على المعتدي وقتله.
وأكد خلال مداخلة هاتفية في برنامج “مساء DMC” أن الحالة القانونية لزوج الفنانة نانسي سليمة تماما وسيكون متواجدا قريباً في المنزل بعد انتهاء التحقيقات.
وأوضح أن ما حدث هو ما نشر على المواقع الإخبارية تماما لأنه نقل بمنتهى الشفافية عن طريق لقطات من كاميرات المراقبة الموجودة داخل المنزل، لافتاً إلى أن نانسي أصيبت في قدمها نتيجة كسر لوح زجاج نتج عن تبادل إطلاق النار.
وأكد أن “مشكلة مثل هذه لم تكن سهلة على فنانة رقيقة مثلها ولا على اطفالها كما أن زوجها من الشخصيات الجميلة ولكنه اضطر إلى فعل هذا دفاعا عن زوجته وأطفاله”.
كانت هذه تفاصيل خبر مدير أعمال نانسي عجرم يروي تفاصيل الحادثة في منزلها.. وهذا ما سيحصل مع زوجها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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