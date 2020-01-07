غادة رجب تفاجئ جمهورها وتحتفل بزفافها بحضور نجوم الفن.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك

بدون أي مقدمات، فاجأت الفنانة المصرية غادة رجب جمهورها بحفل زفافها على الشاعر المصري عبدالله حسن.

غادة لم تكشف أي تفاصيل عن ارتباطها من قبل، ونشرت الإعلامية بوسي شلبي عبر حسابها على موقع «أنستجرام»، صور من حفل الزفاف، وكتبت معلقة: «ألف مبرووك يا أحلى غادة».

غادة رجب تألقت في فستان أبيض أنيق، وهو الفستان الذي ظن محبيها أنها لن ترتديه، وخاصة أنها صرحت لأكثر من مرة أنها لا تفكر في الزواج.

Advertisements

وكان من بين الحضور الفنانة دلال عبدالعزيز، منة حسين فهمي، الفنانة ميرفت أمين، وإلهام شاهين، ورجاء الجداوي، وبوسي شلبي.

غادة رجب تعرفت على الشاعر عبدالله حسن أثناء مشاركتها في برنامج «مفيش مشكلة خالص» الذي قدمه الفنان محمد صبحي.

وكانت الفنانة نادية مصطفى هنأت غادة على زفافها منذ ساعات، وكتبت: «البوست ده عايزاه يهز الفيسبوك بالتعليقات والمباركات لانه خبر أسعدنى بشكل مش هعرف أوصفه وهيفرحكوا كلكوا وعايزه أحلى زغرودة لأحلى عروسه فى الدنيا.. انهارده فرح حبيبتى وحبيبتكم الجميله المطربه والفنانة غااااااااااااااااادة رجب».

الفنانة المصرية غادة رجب من مواليد 1985، حققت النجاح في بداياتها من خلال عدد من الأغنيات ومنها «لماذا، بحن، ابعد عني يا ابن الناس»، ورغم النجاح الذي حققته إلا أنها لم تستطع المنافسة بعد ذلك وسط كثرة المطربين، وابتعدت عن الساحة، ولا تطرح إلا أغنيات قليلة.