خالد النبوي يفتح شهية جمهوره لمشاهدة فيلمه "يوم وليلة"

خالد النبوي مع الطفلة ميرنا في عرض "يوم وليلة"

نظم صناع الفيلم المصري "يوم وليلة" عرضا خاصا، الأحد، حضره عدد كبير من أبطال العمل على رأسهم الفنان خالد النبوي وحنان مطاوع ودرة.

ونشر "النبوي" عبر حسابه الشخصي على موقع "أنستقرام" صورة تجمعه بـ"ميرنا"، فتاة موهوبة من أصحاب الهمم تشاركه بطولة الفيلم وكتب معلقا: "أمس من العرض الخاص لفيلم (يوم وليلة).. فرحان جدا بتفاعل الجمهور لأنه السبب الأول بعد ربنا في استمراري في مهنة بحبها".

وتابع: "أشعر بسعادة كبيرة بسبب مشاركة الجميلة (ميرنا) في الفيلم، وفرحان بانبساطها وتفاعلها مع الناس في العرض الخاص، ميرنا أحلى حاجة في الفيلم وفرحان جدا بالشغل معها، مبروك لكل صناع العمل وأتمنى شخصية منصور الدهبي تنال رضا الجمهور".





يذكر أن الفيلم شارك في الدورة الثانية من مهرجان الدار البيضاء للفيلم العربي، التي عقدت بالمغرب في شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وحصل أحمد الفيشاوي على جائزة أحسن ممثل، فيما حصلت حنان مطاوع علي جائزة تقديرية.

Advertisements

وتم اختيار الفيلم من قبل إدارة مهرجان "مالمو" للسينما العربية للمشاركة في فعاليات الدورة التاسعة في حفل ختام المهرجان.





يشارك في بطولة فيلم "يوم وليلة" بجانب خالد النبوي، أحمد الفيشاوي، درة، حنان مطاوع، خالد سرحان، محمد عادل، حمزة العيلي، محمد جمعة، شادي أسعد، وظهور خاص للطفلة ميرنا من أصحاب الهمم، وهو من تأليف يحيى فكري، وإخراج أيمن مكرم.

تدور أحداث الفيلم حول ضابط يتولى البحث في قضايا اجتماعية متعلقة بأزمات الفقراء داخل مولد السيدة ويتعرض لعديد من المشكلات بسبب طبيعة وظيفته.







