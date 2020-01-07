نجوم الفن يهنئون محبيهم بعيد الميلاد المجيد

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - حرص عدد كبير من نجوم الوسط الفني في العالم العربي على تهنئة الجمهور والأصدقاء بمناسبة عيد الميلاد المجيد، وذلك عبر رسائل نشروها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكتبت المطربة اللبنانية إليسا، عبر حسابها بموقع "تويتر": "انطروا الدايم الليلة، كل ليلة قدر وعيد غطاس وانتو بخير، تذكروا أن المسيح روح يمرق يبارك البيوت، ويحمي ناسها، صلوا تحل البركة، كل عيد وانتوا بخير".





ونشرت الفنانة اللبنانية سيرين عبدالنور، عبر حسابها بموقع "تويتر" تغريدة قالت فيها: "دايم، دايم، كل عام وأنتم بخير"، أما الممثلة المصرية وفاء عامر، فكتبت على صفحتها بموقع "فيسبوك": "عيد ميلاد مجيد.. كل سنة وكل حبايبنا بخير".

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ونشر الممثل المصري طارق لطفي صورة عبر حسابه بموقع "أنستقرام" مكتوب عليها "عيد ميلاد سعيد"، كذلك كتبت الفنانة نيرمين الفقي على حسابها بموقع "أنستقرام": "قبل رن الأجراس، وقبل بدء القداس، أهنئ أغلى الناس بعيد الميلاد"، وكتبت الممثلة المصرية سمية الخشاب على موقع "تويتر": "أصحابي وإخواني كل عام وأنتم بخير بمناسبة عيد الميلاد المجيد".







