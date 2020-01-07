شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى شعبان يدخل منافسات رمضان 2020 فى اللحظات الأخيرة.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التحق النجم مصطفى شعبان بركب نجوم دراما رمضان 2020 فى اللحظات الأخيرة، حيث تعاقد على بطولة مسلسل جديد يحمل اسم "حتى لا يطير الدخان" عن رائعة الروائي الكبير إحسان عبد القدوس يكتبه مدحت العدل ويخرجه ماندو العدل، والعمل تعاون إنتاجي جديد بين الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وشركة العدل جروب للمنتج جمال العدل، حيث يعمل صناع العمل على الخطوط العريضة قبل بدء الترشيحات والتعاقدات مع الفنانين المشاركين فى البطولة تمهيداً لبدء التصوير نهاية يناير الحالى.

وقدم مصطفى شعبان آخر أعماله فى شهر رمضان الماضى، مسلسل "أبو جبل"، تأليف محمد سيد بشير وإخراج أحمد صالح وإنتاج سينرجى وبطولة مصطفى شعبان ونجلاء بدر ومريم حسن وعائشة بن أحمد ومحمد على رزق ومحمود البزاوى وحسن حسنى وعايدة رياض وأحمد خالد صالح وأحمد حبشى وحسنى شتا وناهد رشدى وأحلام الجريتلى، وسناء شافع ومصطفى درويش وغفران محمد ومجدي البحيرى.

وتدور أحداث مسلسل "أبو جبل" في إطار من الدراما الاجتماعي الممزوجة بالإثارة والتشويق، حول حسن أبو جبل الذي يفقد اثنين من أولاده وأمواله جراء حريق يشتعل في منزله بفعل فاعل، فيبدأ في البحث عن الجاني في الوقت الذي يتصارع فيه مع شقيقيه حول الميراث والشركة التي تركها والدهم لهم.

ويعد مصطفى شعبان من أبرز النجوم الذين يتواجدون فى الدراما الرمضانية بشكل سنوى، حيث لم يتغيب طوال الـ 8 سنوات الماضية، قدم فيها مسلسلات "أبو جبل" مع المخرج أحمد صالح عام 2019، و"أيوب" إخراج أحمد صالح أيضاً عام 2018، و"اللهم إنى صائم" إخراج أكرم فريد عام 2017، و"أبو البنات" إخراج رؤوف عبد العزيز عام 2016، و"مولانا العاشق" إخراج عثمان أبو لبن عام 2015، و"دكتور أمراض نساء" إخراج محمد النقلى عام 2014، و"مزاج الخير" إخراج مجدى الهوارى عام 2013، و"الزوجة الرابعة" إخراج مجدى الهوارى عام 2012.