شكرا لقرائتكم خبر عن رجاء الجداوى وإلهام شاهين وليلى علوى يهنئون الفنانة غادة رجب بزفافها.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه عدد من الفنانين التهانئ إلى المطربة غادة رجب، احتفلت، منذ قليل، المطربة غادة رجب بعقد قرانها وحفل زفافها، وسط حضور أسرتها وعدد كبير من أقاربها، كما حضر عدد من أصدقائها المقربين من داخل الوسط الفنى منهم ميرفت أمين، ورجاء الجداوى، ودلال عبد العزيز.

وهنأت الفنانة القديرة رجاء الجداوى، الفنانة غادة رجب، قائلة:" ألف مبروك يا غاده يا حبيبتي الغالية ربنا يسعدكم ويبارك لكم في حياتك ويبعد عنكم كل الشر يارب أنا فرحانه اوي اوي اوى".



رجاء الجداوى

وهنأت الفنانة إلهام شاهين الفنانة غادة رجب قائلة:" مبروك لصديقتى وحبيبة قلبي الفنانة الجميلة غادة رجب .. أتمنى لها السعادة من كل قلبى" وقالت الفنانة ليلى علوى:" ألف ألف مليوني مبروك يا أحلي عروسة حياة كريمة وسعيدة إن شاء الله".



إلهام شاهين

كما هنأ الإعلامية بوسى شلبى الفنانة غادة رجب، ونشرت صوروفيديوهات من حفل زفافها اليوم، وعلقت قائلة:"مليون زغروته لاحلي عروسه حبيبتي الغاليه غاده رجب".

احتفلت، منذ قليل، المطربة غادة رجب بعقد قرانها وحفل زفافها، وسط حضور أسرتها وعدد كبير من أقاربها، كما حضر عدد من أصدقائها المقربين من داخل الوسط الفنى منهم ميرفت أمين، ورجاء الجداوى، ودلال عبد العزيز، وارتدت غادة رجب فستان الزفاف وسط زغاريد أطلقتها الإعلامية بوسى شلبى احتفالا بهذه المناسبة السعيدة.

وكانت الفنانة نادية مصطفى أعلنت عبر حسابها الشخصى على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك عن حفل زفاف غادة رجب، حيث نشرت صورة لغادة وعلقت عليها: "البوست ده عايزاه يهز الفيسبوك بالتعليقات والمباركات لأنه خبر أسعدنى بشكل مش هعرف أوصفه وهيفرحكوا كلكوا، وعايزه أحلى زغرودة لأحلى عروسة فى الدنيا".

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وتابعت نادية مصطفى: "النهاردة فرح حبيبتى وحبيبتكم الجميلة المطربة والفنانة غادة رجب، مليون مبروك يا حبيبة قلبى، ومليون مبروك للدكتور رضا رجب، وربنا يسعد العروسين ويسعدك بيها وبالرفاه والبنين يا رب، وعقبال كل البنات".

وتعاونت المطربة غادة رجب مؤخرا مع المطرب أحمد شيبة ومصطفى كامل ومجد القاسم وأحمد كامل من خلال فيديو كليب أوبريت غنائى يحمل اسم "حلوة بنت اللذينة"، والذى تزامن مع إجراء الاستفتاء على التعديلات الدستورية وهى من إخراج عبد المنعم ربيع وكلمات وألحان مصطفى كامل.