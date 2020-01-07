شكرا لقرائتكم خبر عن نسرين طافش تصور عدة مشاهد من "ختم النمر" فى أسوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهت الفنانة نسرين طافش من تصوير عدد من مشاهدها ضمن أحداث مسلسل "ختم النمر" فى أسوان، حيث جمعتها المشاهد بالفنان أحمد صلاح حسنى وآخرين، وهو من تأليف محمد عبد المعطى وإخراج أحمد سمير فرج وإنتاج شركة سينرجى، وهو من نوعية أعمال الـ45 حلقة للعرض فى الموسم الشتوى، وبطولة ميرهان حسين، إسلام جمال، عفاف شعيب، جميل برسوم، تامر شلتوت، ومجموعة من الفنانين الشباب.

"ختم النمر" يسجل التجربة الثانية للفنانة نسرين طافش فى الدراما المصرية، بعدما قدمت أولى تجاربها عبر مسلسل "ألف ليلة وليلة" عام 2014 تأليف محمد ناير، وإخراج رؤوف عبد العزيز، وشاركت فى بطولته إلى جانب شريف منير ونيكول سابا وأمير كرارة وآسر ياسين وهنا الزاهد وقيس شيخ نجيب وعائشة بن أحمد محمد عبد الرحمن توتا وعدد كبير من الفنانين.

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وحرصت نسرين مشاركة جمهورها صور وفيديوهات يومياتها، حيث شاركت جولتها الرائعة فى معبد فيلة بأسوان، وسط ترحيب كبير من متابعيها على السوشيال ميديا، ودعت "نسرين" جمهورها مشاهدة جولتها فى أسوان، حيث قالت: "روحوا على انستا ستوري أو السناب تبعي واتعرفوا على جمال أسوان ومعبد فيلة.. معبد الحب".

وتتعاون الفنانة نسرين طافش مع الموزع زيزو فاروق، فى أغنية سينجل جديدة، لم يستقر على اسمها حتى الآن، وهى من كلمات ملاك عادل، وألحان مدين، ومن المقرر تسجيلها خلال الأيام المقبلة .

وكان آخر أعمال نسرين طافش فى مصر فيلم "نادى الرجال السرى" مع كريم عبد العزيز، وطرح فى دور العرض خلال شهر يناير الماضى، من بطولة وغادة عادل وماجد الكدوانى وبيومى فؤاد وقدمت شخصية "فريدة" خلال الأحداث، للمخرج خالد الحلفاوى وتأليف أيمن وتار، وخاضت به أولى تجاربها فى السينما المصرية.