علي ربيع يستأنف تصوير «الخطة العامية»

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

يواصل الفنان على ربيع، تصوير مشاهد فيلمه الجديد والذي يحمل اسم “الخطة العامية” يوم الاثنين، وذلك بعدما حصل فريق العمل علي إجازة قصيرة من التصوير خلال الفترة الماضية بسبب احتفالات رأس السنة.

ويشارك في بطولة فيلم “الخطة العامية”، إلى جانب على ربيع العديد من النجوم منهم عمرو عبد الجليل، غادة عادل، محمد عبد الرحمن، وهو من تأليف كل من أحمد عبد الوهاب وكريم كنز.

وتدور قصة الفيلم حول محاولة على ربيع سرقة بنك، من خلال الشخصية المختلفة التي يلعبها.

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على جانب آخر يستعد الفنان على ربيع لبدء تصوير مسلسل “وصل أمانة” الذي سيقوم بتصويره خلال الشهر الجاري، والذي يشاركه في البطولة الفنان مصطفى خاطر حيث يظهرا معًا للمرة الأولي في الدراما بعد سنوات من العمل معًا في “مسرح مصر”، وذلك تمهيدًا لعرض المسلسل ضمن سباق دراما رمضان 2020، وهو المسلسل الذي تدور فكرته حول حلقات منفصلة متصلة.

ومن جهة أخرى، انتهت مؤخرا، مواسم العروض المسرحية لـ«مسرح مصر»، والتي شارك فيها الفنان على ربيع، وذلك بعد سنوات طويلة من النجاح، حيث يحضر حاليا ربيع، لعرض مسرحي كوميدي ضخم بشكل مستقل بمصاحبة عدد من زملائه في فرقة مسرح مصر، والتي من المقرر أن يبدأ البروفات فيها خلال أيام.

وقال على ربيع، في تصريحات صحفية، إن العرض المسرحي الجديد قائم على الكوميديا بشكل ساخر، وحكايته جديدة تخلق الكوميديا من خلال مواقف حياتية دون استخفاف.

وأضاف ربيع، أن سبب حماسه لهذه التجربة هو الإقبال الجماهيري على مسرح مصر قائلا إنه وزملاءه بذلوا مجهودا كبيرا لكسب هذه الجماهيرية ومن الصعب أن يبتعد عنها.