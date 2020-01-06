جنات تكشف حقيقة حذف صوت محمد الشرنوبي من تتر مسلسل “بخط الإيد”

متابعة بتجــــــــــرد: في حلولها ضيفة على حلقة من برنامج ET بالعربي كشفت الفنانة المغربية جنات حقيقة حذف صوت المطرب محمد الشرنوبي، من تتر مسلسل “بخط الإيد”، الذي سجلته معه قبل سماع النسخة الثانية بصوتها مع وليد سعد.

وأكدت جنات أن حذف صوت الشرنوبي جاء بناءً على قرار إيقافه من قبل نقابة المهن الموسيقية، بسبب الخلاف الناشب بينه وبين شركته المتعاقد معها من قبل، وبالرغم من قيامه بتسجيل الأغنية بصوته فعلاً، إلا أن القرار ملزم وحاسم، حتى حل جميع خلافاته مع المنتجة سارة الطباخ.

وشارك الشاعر الغنائي تامر حسين في كتابة كلمات أغنية التتر ومن ألحان وليد سعد، توزيع وليد شرقاوي”.

مسلسل “بخط اليد”، بطولة أحمد رزق، إيمان العاصي، سوسن بدر، إضافة إلى يسرا اللوزي التي تظهر كضيفة شرف.